Заре Синанян в Москве встретился с представителями армянской общины

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян 18 июля в Москве встретился с представителями армянского бизнес-клуба “Киликия”. Как сообщили «Арменпресс» в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, встреча состоялась в посольстве Республики Армения в Российской Федерации.

В ходе встречи основатель и координатор клуба Нвер Саркисян отметил, что армянский бизнес-клуб “Киликия” был создан в 2014 году и является многосторонней платформой для сотрудничества между владельцами бизнеса, крупными компаниями и частными специалистами. В международном формате это единственная бизнес-платформа, имеющая представителей из России и Армении. Участниками бизнес-клуба являются бизнесмены и специалисты из разных стран мира.

В своей речи главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян представил политику Армении в работе с диаспорой, ожидаемые программы, проблемы общеармянского значения, а также новый стиль работы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры и надежды на активное участие армянских организаций России и армянской общины.

Участники клуба сообщили, что продолжат реализовывать в Армении и Арцахе ряд инфраструктурных и инвестиционных программ в сферах высоких технологий, экологии, туризма и сельского хозяйства.

Особо было подчеркнуто, что со дня создания бизнес-клуба “Киликия” все участники вносили свой скромный вклад и в будущем готовы содействовать сотрудничеству российских предпринимателей и армянских производителей и бизнес-связям.

Затем Заре Синанян в посольстве встретился с представителями армянской общины. С приветственной речью выступил посол Армении в России Вардан Тоганян и отметил важность визита главного уполномоченного по делам диаспоры.

Главный уполномоченный в своем выступлении коснулся новых подходов в отношениях Армения – Диаспора и ответил на вопросы присутствующих.