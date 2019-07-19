“Айастани Анрапетутюн”: От удара молнии возникли трещины на покрытии купола церкви Св. Иоанна Крести

Газета “ Айастани Анрапетутюн ” пишет: “9 сентября 2018 года от сильного удара молнии были повреждены северные части купола церкви Св. Иоанна Крестителя. При проведении очистительных работ на куполе специалисты обнаружили, что пластины, покрывающие купол разошлись на 1 - 1,5 сантиметра и образовались широкие трещины. Мы пытаемся решить этот важный вопрос. Это, пожалуй, наипервейшая из проблем церкви. Со дня освящения, и по сей день, Гандзасар пять раз капитально ремонтировался. Последний раз - в 1992 году, и работы ведутся по сей день ”, - рассказал в беседе с “АА” настоятель Гандзасара Вардапет Саак Шакарян.

Святой отец сообщил также, что в преддверии 777-летия церкви в Гандзасаре были отремонтированы крыши и покрытия строений, озеленена огромная часть территории, отремонтированы монашеские камеры и тропинки. Он также сказал, что у них есть большие планы по случаю 30-летия восстановления Арцахской епархии Армянской апостольской церкви”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.