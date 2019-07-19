Европейские индексы - 18-07-19
МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.92% и составил 12227.85 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 5550.55 пункта, британский FTSE снизился на 0.56% и составил 7493.09 пункта, а российский RTSI снизился на 0.87% и составил 1349.76 пункта.
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