“Пюник” преодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы

Ереванский футбольный клуб “Пюник” вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», в ответном матче Лиги Европы ”Пюник” на выезде играл с македонским ”Шкупом” и победил со счетом 2:1.

В составе ереванского клуба отличились Артак Едигарян и Артур Миранян. С общим счетом за два матча 5:4 “Пюник” продолжит борьбу во втором туре, где соперником клуба будет чешский “Яблонец”.