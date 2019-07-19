Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль

“Пюник” преодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы


Ереванский футбольный клуб “Пюник” вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», в ответном матче Лиги Европы ”Пюник” на выезде играл с македонским ”Шкупом” и победил со счетом 2:1.

В составе ереванского клуба отличились Артак Едигарян и Артур Миранян. С общим счетом за два матча 5:4 “Пюник” продолжит борьбу во втором туре, где соперником клуба будет чешский “Яблонец”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации