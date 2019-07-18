Верховный муфтий Сирии поблагодарил Армению за гуманитарную миссию

Генконсульство Армении в Алеппо 18 июля организовало визит Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадреддина Хассуна в центр группы армянской гуманитарной миссии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Верховный муфтий рассказал об особой роли армянской общины, отметив, что армяне всегда были и останутся неотъемлемой частью сирийского общества. Ахмад Бадреддин Хассун коснулся большого вклада армян в культуру, науку и образование в Сирии, подчеркнув, что армяне, пережившие Геноцид, нашли не только приют в Сирии, но и, в знак большой благодарности, начали прилагать усилия за процветание и благополучие Сирии, строя мосты дружбы между двумя братскими странами - Сирией и Арменией.

В связи с деятельностью армянской гуманитарной миссий Верховный муфтий Сирии передал властям и народу Армении благодарность сирийских властей, подчеркнув, что гуманитарная деятельность группы высоко оценена народом Сирии и в районах гуманитарного разминирования.

Генеральный консул Армении в Алеппо, в свою очередь, отметил, что в течение всего сирийского кризиса дипломатические миссии Армении в Дамаске и Алеппо полноценно работали, разделяя все трудности и беды войны с сирийским народом. Гуманитарная помощь была отправлена дружественному народу Сирии от имени правительства Армении и народа, что, в первую очередь, рассматривается как проявление морального долга.