Омбудсмен Франции посетит Армению: омбудсмен Армении принял посла Франции

Омбудсмен Армении Арман Татоян 18 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Армении, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с правами человека в Армении, деятельность омбудсмена, направления работ, объем полномочий, а также конвенционные статусы и международное сотрудничество.

Арман Татоян представил послу работу, проделанную в области защиты прав женщин и детей, предотвращения насилия в их отношении и систематические шаги по повышению осведомленности общественности.

Омбудсмен и посол Франции договорились о сотрудничестве с гражданским обществом и средствами массовой информации повысить потенциал.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с визитом омбудсмена Франции Жака Тубона в Армению и французскую школу № 10 в Гюмри, которая была открыта после землетрясения 1988 года с участием Жака Тубона и Шарля Азнавура.

В конце встречи стороны выразили готовность укреплять и расширять эффективное сотрудничество.