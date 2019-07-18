В СНБ возбуждено более 10 дел в связи с незаконной вырубкой лесов 

В Службе национальной безопасности в связи с незаконной вырубкой возбуждено более 10 уголовных дел. Как сообщает Арменпресс, об этом 18 июля в беседе с журналистами в Тавушской области заявил директор СНБ Артур Ванецян .

«В последнее время Служба национальной безопасности проводила оперативно-розыскные мероприятия не только в Тавушской области, но и во всех областях, где есть густые лесные территории, было выявлено множество случаев. Ряд должностных лиц вовлечен в уголовные дела: как сотрудники лесных хозяйств, так и сотрудники правоохранительных органов. По всем делам Следственный комитет проводит расследование», - сказал Ванецян.