Директор СНБ представил два варианта решения ситуации в Иджеване

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян рассказал о результатах проведенного в Тавушской области совещания, посвященного событиям 17 июля в Иджеване. Как сообщает Арменпресс, в созванном по инициативе губернатора Тавушской области Айка Чобаняна совещании также приняли участие главы практически всех общин Тавушской области.

«У нас был очень непринужденный и содержательный разговор, чтобы понять проблемы и решить их. Послание и призыв, с которым я хотел бы обратиться к нашим тавушцам, заключается в следующем: Тавуш - это эксклюзивная область со своими лесами, и ее можно использовать более эффективно, чем в качестве топлива. Леса Тавушской области могут быть исключительными туристическими зонами, и правительство инициировало лесной туризм, чтобы население могло организовать зоны отдыха и туристические зоны в лесной местности», - сказал Ванецян.

Второй вариант решения проблемы, по словам директора СНБ, заключается в том, что граждане имеют возможность использовать валежник для отопления своих домов.

«Главы общин выдвинули предложение о том, чтобы государство регулировало процесс сбора валежника, чтобы не граждане шли в лес, а государство с помощью соответствующих служб вывозило древесину из леса, который будет раздаваться нашим гражданам через глав общин», - заключил Ванецян.