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Парламент Арцаха созовет внеочередную сессию


Согласно статье 114 Конституции Республики Арцах и статье 40 закона "Регламент Национального собрания", председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян 18-го июля подписал постановление о созыве внеочередной сессии 22-го июля в 11:00.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, внеочередная сессия будет созвана по инициативе президента Республики Арцах, по установленной им повестке:

1.Избирательный кодекс с пакетом прилагаемых законопроектов (второе чтение),

  1. Закон "О партиях" (второе чтение),
  2. Закон "О государственной поддержке сферы информационных технологий" с пакетом прилагаемых законопроектов (второе чтение).



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