Парламент Арцаха созовет внеочередную сессию

Согласно статье 114 Конституции Республики Арцах и статье 40 закона "Регламент Национального собрания", председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян 18-го июля подписал постановление о созыве внеочередной сессии 22-го июля в 11:00.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, внеочередная сессия будет созвана по инициативе президента Республики Арцах, по установленной им повестке:

1.Избирательный кодекс с пакетом прилагаемых законопроектов (второе чтение),