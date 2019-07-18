Парламент Арцаха созовет внеочередную сессию
18:09, 18 Июль, 2019
Согласно статье 114 Конституции Республики Арцах и статье 40 закона "Регламент Национального собрания", председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян 18-го июля подписал постановление о созыве внеочередной сессии 22-го июля в 11:00.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, внеочередная сессия будет созвана по инициативе президента Республики Арцах, по установленной им повестке:
1.Избирательный кодекс с пакетом прилагаемых законопроектов (второе чтение),
- Закон "О партиях" (второе чтение),
- Закон "О государственной поддержке сферы информационных технологий" с пакетом прилагаемых законопроектов (второе чтение).