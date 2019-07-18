Президенту Армении вручил свои верительные грамоты новоназначенный посол Чехии

Президенту Армении Армену Саркисяну 18 июля вручил свои верительные грамоты новоназначенный посол Чехии в Армении Бедржих Копецки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с вступлением в дипломатическую миссию в Армении и пожелал ему плодотворной работы.

Отметив, что две страны традиционно имеют тесные отношения, президент подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества в различных направлениях. Он отметил, что Армения, подписавшая Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, также является членом ЕАЭС и может выступать в качестве моста для доступа к различным рынкам.

В свою очередь посол отметил, что существует большой потенциал для углубления сотрудничества с Арменией в экономической сфере. Он выразил готовность содействовать дальнейшей активизации двусторонних отношений, а также углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Посол Копецки передал президенту Саркисяну приветствия президента Чешской Республики Милоша Земана.