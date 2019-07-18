Вице-премьер Мгер Григорян провел рабочую встречу с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества двух армянских государств в ряде сфер.