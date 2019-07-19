Мероприятия предстоящие 19 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 19 июля, в Амасии намечена официальная церемония открытия шерстяного завода. Будут присутствовать глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Сегодня, в преддверии Всемирного форума ИТ, намеченного на осень, его организаторы встретятся с журналистами. Они представят подготовительные работы. Форум соберет более 2 тысяч ведущих специалистов сферы из около 100 стран.

Общественные, политические круги обсуждают столкновения в Иджеване. На созванной пресс-конференции представители общественных организаций представят свои наблюдения.

В городе Апаран Арагацотнской области состоится мероприятие “Бюджет гражданина”.

Объединение финансистов общин вместе со своими партнерами осуществляет программу “Голос и действия граждан в укрупненных общинах Армении” при финансировании делегации ЕС в Армении.

В парке “Ераз” по инициативе клуба армянских родителей в Армении впервые пройдет конкурс “Чоч – 2019”. Цель конкурса - стимулировать здоровый образ жизни, активный спорт и полезный досуг в Армении.

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