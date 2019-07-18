В Севане купаться безопасно: на заседании правительства обсуждена ситуация вокруг озера

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Пашинян коснулся ситуации вокруг озера Севан. Министр окружающей среды Эрик Григорян сообщил, что сегодня ситуация достаточно хорошая, а индекс прозрачности, существующий сегодня в Севане, лучше показателей 2018-2019 гг: индекс прозрачности на 6,5 см выше. В 2018-2019 гг. этот показатель в среднем составлял 2 см. Показатели достаточно хорошие в качественном отношении.

Никол Пашинян поинтересовался у заместителя министра здравоохранения о безопасности плавания в озере Севан и результатах проб воды озера. Анаит Аванесян сообщила, что 15 июля были взяты пробы из 11 различных участков, и только в двух случаях имелись небольшие отклонения от нормы, что показывает, что динамика самоочищения озера хорошая, и можно плавать в озере. Она отметила, что регулярно берутся образцы, предоставляется текущая информация, и если нет никаких отклонений, министерство здравоохранения не делает никаких заявлений по этому поводу, если будут какие-либо отклонения, будет заявление. Глава правительства поручил еще раз взять образцы из этих двух мест, чтобы еще убедиться в безопасности плавания в озере и представить эту информацию гражданам.

Правительство внесло изменения в закон “О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год” и выделило 105.000,0 тыс драмом Комитету по туризму министерства экономики Республики Армения для развития туристической инфраструктуры и реализации маркетинговой политики отрасли.

Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что выделение дополнительных средств с целью повышения туристической привлекательности Армении является одной из возможностей, созданных в результате перевыполнения доходов бюджета текущего года, и дополнительным выделением в размере 105 млн драмов почти удвоится сумма, предусмотренная государственным бюджетом на 2019 года для развития туризма.

По словам министра, на 105 млн драмов предусматривается провести работы по 2 направлениям: 15 млн драмов будет выделено на выполнение двух типовых проектных работ: будут построены однообразные отвечающие минимальным функциональным требованиям региональные дорожные станции, а также в районах, прилегающих к известным туристическим направлениям/строениям, будет создана среда, соответствующая всем основным необходимым критериям. А 90 миллионов драмов будет направлено на маркетинг на целевых рынках - России, Грузии и Китая. Министр экономики отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года был зафиксирован рост туристических посещений на 12,8%.

Коснувшись показателей сферы туризма, премьер-министр сказал: “Два дня назад я написал на своей странице в Facebook, что визиты иностранцев выросли на 14,4%. Я взял данные информационной системы пограничного электронного контроля, однако иностранцы не всегда приезжают в целях туризма, также могут быть деловые поездки. Неплохо, если также увеличится количество иностранцев, приезжающих в Армению с деловыми целями. Я говорю это, чтобы в связи с несовпадением цифр не было никаких недопониманий и иных толкований”.

Правительство внесло изменения и дополнения в решение от 12 мая 2016 года с целью улучшения законодательства по регулированию процесса предоставления разрешения на работу для иностранных граждан.