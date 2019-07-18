Азиатские индексы - 18-07-19

ТОКИО, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.97% и составил 21046.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.11% и составил 1534.27 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.04% и составил 2901.18 пункта, а HANG SENG снизился на 0.46% и составил 28461.66 пункта.