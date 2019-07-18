Все постройки на берегу Севана ниже 1905 м. незаконны и должны быть демонтированы: министр

Все 4800 построек, расположенных на берегу озера Севан, ниже 1905 метров над уровнем моря, за исключением насосных станций советских времен, являются незаконными, в том числе частные дома. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр окружающей среды Эрик Григорян.

«Есть финансовые затраты, связанные со сносом, которые мы рассчитали и дали правительству стоимость сноса квадратного метра. Однако владельцы этих зданий также имеют обязательства. Владелец определенного незаконной постройки должен снести свою постройку. Если он не делает этого, тогда должно сделать государство. Однако если есть владелец, зачем государству тратить сумму на снос?» - сказал министр, добавив, что эти незаконные здания были документированы и переданы аппарату премьер-министра.

Министр сообщил, что в этом году была создана комиссия для изучения всех арендованных территорий, и выявлено множество территорий, где не было документов на аренду или были документу на небольшую площадь, однако использовали большую площадь. «Речь идет об около 500 гектарах прибрежных районов. Все проанализировано и представлено аппарату премьер-министра», - сказал он.