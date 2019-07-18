КС приостановил производство по делу заявления Кочаряна и обратился в Венецианскую комиссию

Конституционный суд Армении 18 июля на основании заявлений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна принял решение приостановить производство по делам об определении вопроса соответствия статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения Конституции. Об этом «Арменпресс» стало известно из пресс-релиза Конституционного суда Армении.

“18 июля сего года Конституционный суд Республики Армения, на основании заявлений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна, принял процедурные решения с целью обращения в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения по делам “об определении вопроса соответствия статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения Конституции ”, и на основании пункта 5 части первой статьи 56 Конституционного закона “О Конституционном суде” приостановить производства по упомянутым делам до получения ответов”, - говорится в сообщении.