В Арцахе за первое полугодие родилось 925 детей

В медучреждениях Министерства здравоохранения Арцаха за первое полугодие 2019 года родилось 925 детей, 467 из которых - мальчики, 458 – девочки.

В Степанакерте родился 781 ребенок, максимальное количество детей, родившихся в районах, зарегистрировано в Мартакерте - 80 детей, затем в Мартуни - 47, в Гадруте - 16 и в Шаумяне -1 ребенок.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения НКР, с января по июнь в Арцахе было зафиксировано 10 пар родившихся близнецов - 9 из них путем естественного оплодотворения, а 1 пара - искусственного.

Следует отметить, что 8 детей родились путем искусственного оплодотворения. В медучреждениях Армении родилось 48 детей Арцаха.

В результате общая рождаемость в Республике Арцах в первом полугодии составила 973 ребенка, из которых 493 - мальчики, 480 – девочки.