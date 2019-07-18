Волки в Лорийской области растерзали мелкий рогатый скот

18 июля в 13: 00 сотрудник отдела сельского хозяйства и охраны природы Лорийской областной администрации сообщил в службу “911”, что 14-го июля около 05:00 в селе Свердлов Лорийской области волки растерзали 25 голов мелкого рогатого скота.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.