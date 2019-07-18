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Волки в Лорийской области растерзали мелкий рогатый скот


18 июля в 13: 00 сотрудник отдела сельского хозяйства и охраны природы Лорийской областной администрации сообщил в службу “911”, что 14-го июля около 05:00 в селе Свердлов Лорийской области волки растерзали 25 голов мелкого рогатого скота.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.




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