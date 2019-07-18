СМИ: Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Press TV в Twitter.

Согласно его информации, судно перевозило один миллион баррелей топлива. По сведениям иранского агентства Tasnim, патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак.

По данным агентства, судно было задержано в воскресенье.