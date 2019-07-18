Двери Европейского союза закрываются перед Турцией: Рубен Сафрастян

В последние дни в восточной части Средиземного моря Турция осуществляла новые бурильные работы. На эти действия довольно жестко отреагировал Европейский союз, приняв решение временно приостановить переговоры с Турцией по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и на неопределенный срок отказаться от дальнейших встреч на высшем уровне. Совет ЕС также решил сократить финансовую помощь Турции в 2020 году, и в то же время призвал Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою деятельность с Турцией.

Отметим, что в связи с этим выразило обеспокоенность также внешнеполитическое ведомство Армении, выразив свою полную поддержку и солидарность Республике Кипр и ее народу и призвав Турцию прекратить все действия в исключительной экономической зоне Кипра. На решение комиссии по внешним отношениям ЕС о введении санкций Министерство иностранных дел Турции отреагировало, заявив, что решительно продолжит работы по бурению в восточной части Средиземного моря, и что эти решения не могут иметь никакого влияния на нее.

Директор Института востоковедения НАН РА, доктор исторических наук, профессор, тюрколог Рубен Сафрастян в беседе с ”Айастани Анрапетутюн” положительно оценил решение Европейского союза, поскольку санкциями предпринимается попытка обуздать действия Турции. Хотя последняя обосновывает свои действия тем, что получила разрешение от так называемой “Турецкой Республики Северного Кипра”, однако это незаконно, поскольку существование этой республики признает только Турция. Для тюрколога было удивительно то обстоятельство, что в течение многих лет ЕС вел переговоры с государством, которое оккупировало значительную территорию страны-члена ЕС, удерживает там 40-тысячную армию и одновременно вело переговоры о вступлении в ЕС. Сейчас, кажется, ЕС пытается проявить решимость и более жесткую позицию в отношении Турции. Это обусловлено тем, что Турция переходит все разумные пределы. Мало того, что она захватила территорию Кипра, еще и пытается извлечь из этого экономическую выгоду”, - сказал Сафрастян. Ослабление экономики Турции заставляет власти страны предпринимать определенные шаги для улучшения экономического положения. Эта часть Кипра значительна тем, что там много газа. Фактически, действия Турции касаются энергетической безопасности ЕС. Какие развития можно ожидать от обострения отношений ЕС - Турция, по мнению моего собеседника, все зависит от позиции ЕС. Если ЕС будет последователен и, кроме вышеуказанных санкций, начнет предпринимать и другие шаги, ограничивая возможности Турции - экономические, политические, то, естественно, отношения еще больше обострятся, к чему Турция точно готова и не отступит. Эта страна не избежала также и обострения отношений с США. То же самое произойдет с ЕС, тем более, что ряд стран Евросоюза вообще отрицательно оценивают деятельность руководства Турции, в частности, политику Эрдогана”, - прокомментировал Сафрастян. До сих пор в ЕС в защиту интересов Турции выступала Великобритания, однако в процессе выхода этой страны из ЕС Турция лишается ее содействия. В контексте подобных развитий власти Турции периодически заявляют, что могут отказаться от политики вступления в ЕС, поскольку интеграция в ЕС не является их единственной возможностью.

Какие последствия может иметь ухудшение отношений между ЕС и Турцией для Армении? Может ли это быть выгодно, или наоборот, Турция, переживающая регресс, уходящая большими шагами от демократии, становится более неуправляемой и опасной? Прогнозы делать трудно.

Директор Института востоковедения отметил, что несколько лет назад, когда Турция начала переговоры с ЕС, складывалось впечатление, что эта страна серьезно заинтересована в членстве в ЕС. Для того, чтобы идти по этому пути, одним из обязательств Турции было бы урегулирование отношений с соседними странами, в частности с Арменией. “Была надежда, что для интеграции в ЕС Турция нормализует отношения с нашей страной, но выяснилось, что она не готова взять на себя определенные обязательства в обмен на членство, в первую очередь в области прав человека, демократии. В последние годы на пути к единоличной власти Эрдогана в Турции явно стали нарушаться и ограничиваться права человека и все остальные права, десятки людей были арестованы, десятки тысяч продолжают преследоваться за свои политические взгляды. То есть внутри страны усиливается политика репрессий. Надежды на то, что Турция может стать более демократичной, и на этом пути могут быть установлены нормальные отношения с Арменией, уже иссякают”, - заметил мой собеседник. Действительность в том, что те небольшие группы людей, в основном интеллигенция, некоторые молодежные круги, которые выступают за то, чтобы вести страну по пути демократии, фактически подвергаются сильным репрессиям, многие оказываются в тюрьмах.

Лусине Мхитарян

”Айастани Анрапетутюн”