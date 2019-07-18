Участникам акции протеста в Иджеване было предложено 200 рабочих мест: предложение не было принято

Участникам вчерашней акции протеста в Иджеване было предложено 200 рабочих мест: предложение не было принято. Об этом на заседании правительства заявил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“В этот период, интенсивного дорожного строительства, строители жалуются на нехватку рабочей силы. Могу конкретно сказать, что губернатор Тавуша договорился, с “Араратом чаншином” о приеме людей на работу. В целом, в разные места, не только в дорожное строительство, губернатор говорил о 200 рабочих местах”, - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян заметил: “То есть из этих людей, которые говорили, что они зарабатывают деньги на пропитание, 200 человек могут поступить на работу”.

В ответ Сурен Папикян дал положительный ответ и добавил, что они не приняли предложение губернатора, сказав, что у них есть одно требование, и оно должно быть выполнено.

В то же время министр сказал, что зарплаты предложенных рабочих мест колебались в пределах 200 - 250 тысяч драмов.