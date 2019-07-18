Временно будет прекращено газоснабжение некоторых районов Еревана, Севана и Арарата

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 19-го июля с 10: 00 до 13: 00 будет прекращено газоснабжение по территории, прилегающей к улицам Гераци, Айгестан и Амараноцаин административного района Кентрон, с 09: 00 до 18: 00 по адресу ул. Брюсова 28 административного района Шенгавит, с 10: 00 до 16: 00 по адресам ул. Шинарарнери 1, 3, 5, улица Налбандяна 40 а, 42, 55, 57, 59, 61, 63, 65 г. Севана Гегаркуникской области, с 10: 00 до 17: 00 в селах Арарат, Суренаван Араратской области, газоснабжение автозаправочной станции ООО “АРМ Серг”, находящейся в селе Ерасх, и организаций, находящихся в указанных населенных пунктах.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.