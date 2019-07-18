Глава парламента провел встречи с представителями армянских организаций США

Председатель НС А. Мирзоян в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с представителями Армянского национального комитета Америки и Армянской Ассамблеи Америки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встреч Арарат Мирзоян отметил важность роли обеих организаций в армяно-американских отношениях, представил коллегам повестку проводимых в Армении реформ.

Стороны обсудили ряд программ, направленных на развитие армяно-американских отношений, в реализации которых Армянский национальный комитет Америки и Армянская Ассамблея Америки могут внести свой вклад.