Новоназначенный посол Испании вручил президенту Армении верительные грамоты

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну сегодня верительные грамоты вручил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испании в Армении Фернандо Вальдерама де Пареха (резиденция в г. Москва).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с назначением, пожелав ему эффективной дипломатической миссии в Армении.

Отметив, что дружественные отношения между армянским и испанским народами, носителями древнейших культур и христианской системы ценностей, имеют многовековую историю, президент республики счел необходимым активизировать усилия по укреплению взаимовыгодных связей и развитию сотрудничества в различных сферах.

Посол Фернандо Вальдерам де Пареха сказал, что рад представлять свою страну в Армении, отметив, что в ходе своей деятельности, он почти везде встречался с армянами, к которым имеет очень теплое отношение.

Он подчеркнул, что его деятельность, в частности, будет направлена на то, чтобы сделать культуру, историю и инвестиционные возможности Армении и Испании взаимно узнаваемыми, а также способствовать установлению деловых связей и активных контактов в разных сферах.

Собеседники особо подчеркнули большой потенциал сотрудничества в сфере туризма, отметив, что армяне и испанцы могут многое для себя раскрыть и в Армении и в Испании. Перспективным было признано и взаимодействие в сфере высоких технологий.