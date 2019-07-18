В Армении состоится Большая премьера промо-фильмов “Киликия: Страна Львов"

17 июля в столице Ливана Бейруте в кинотеатре Metropolis Empire Sofil в праздничной атмосфере состоялся закрытый показ трех исторических промо-фильмов «Киликия: Страна львов». На просмотре и обсуждении присутствовали члены правительства Ливана, депутаты, представители армянской общины, деятели искусства и СМИ.

Как передает «Арменпресс», идея- инициатива претворена в жизнь основателем симфонического оркестра и хора «Гоар» - семьей Хачатурян, в частности, при содействии ливанского мецената Арута Хачатуряна.

Поставив перед собой цель, пропагандировать во всем мире армянскую музыку и культуру, на этот раз «Гоар» обратилась к кинематографии, представив одну из важнейших исторических страниц армянской истории- историю армянского царства Киликия.

«Цель данной инициативы сохранить в памяти потомков, что они являются представителями некогда мощного и гордого государства. Лента, повествующая об истории Киликии, найдет большой отклик среди ливанских армян и армян всего мира, так как большая их часть это выходцы из Киликии. Флаги Киликии, которые неоднократно развевались в руках у зрителей на концертах «Гоар», сейчас будут развеваться по ту сторону экрана, в руках исторических персонажей»,- сказал Арут Хачатурян.

Три промо-фильма, кратко, с художественным подходом, представляют зрителю трехсотлетнюю историю правящих династий сильнейшего Киликийского царства.

Отметим, что съемки промо- фильмов осуществила армянская компания «Домино Продакшн». Этот проект, будучи насыщенным новейшими решениями в жанре исторического кино, по своей характеристике является одним из первых на армянском рынке.

«Производственный процесс во временном и объемном плане соответствовал периоду, предусмотренному для создания полнометражного фильма. Нашей целью было создать киноленту, соответствующую высокому качеству, которая смогла бы сказать свое слово во всемирной индустрии исторического кино, и, тем самым, представить Армению как страну, имеющую потенциал в этой сфере. Все съемки были осуществлены в Армении, начиная с масштабных сцен битв до морского боя, съемки которого были сделаны на корабле «Киликия». Лента насыщена богатыми визуальными решениями и компьютерной графикой»,- сказал режиссер ленты Ашот Аракелян.

В промо- фильмах максимально сохранена историческая достоверность, однако, для обеспечения художественной и драматургической части, есть исторические факты, которые режиссер преподносит со специфическим подходом. При выборе актерского состава приоритетом не было участие в съемке только известных актеров, ставка была сделана на участие профессионалов, с харизматичной внешностью.

Используя архивные исторические материалы и сотрудничая с историком, с нуля создала костюмы для персонажей и реквизиты, по возможности сохранив и передав зрителю атмосферу этого периода.

Во время съемок были использованы исторические архивные материалы, команда сотрудничала с историком. Творческая команда старалась по возможности сохранить и передать зрителю атмосферу этого периода. Особый драматизм промо- фильмам придает специально написанная музыка в исполнении симфонического оркестра и хора «Гоар».

Сформировавшись в период, когда армянский народ потерял государственность, на берегу Средиземного моря в Киликийской земле, было создано армянское княжество, которое в течение трех веков смогло сохранить свою независимость и создать мощное государство.

Первый промо-фильм представляет историю Киликии со дня основания до времен правления одного из самых влиятельных царей из династии Рубенидов- Левона II.

Второй промо- фильм рассказывает о событиях 13-го века, проливая свет на образы дочери Левона I Изабеллы (Забел), ее регенте Константина Пайла, и супруга Изабеллы основателя династии Хетумидов царя Киликии Хетума, а также на нравы и интриги этого времени.

Третья история, охватывающая период с 1219 до 1375 гг., рассказывает о годах правления Левона III, и о последнем царе Левоне V Лузиньяне, чьими похоронами завершается промо- фильм.

Цель этого проекта – увековечить историю Киликии в сердце армянского народа и в историографии. Это первая и единственная лента об армянском Киликийском царстве, и творческий коллектив намерен представить его на международном рынке кино.

В ближайшем будущем большая премьера промо-фильмов состоится в Армении.