19 июля состоится рассмотрение апелляции решения об аресте имущества Кочаряна

В апелляционном уголовном суде 19 июля в 14:00 под председательством судьи Арсена Никогосяна состоится рассмотрение апелляции, приведенной прокуратурой на решение судьи Данибекяна о наложении ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении группы защиты Кочаряна.

30 июля 2018 года, через 4 дня после предъявления обвинения Кочаряну, был наложен арест на его имущество и банковские счета.

7 июня суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян частично удовлетворил апелляцию адвоката Ованеса Худояна, зафиксировав нарушение прав Роберта Кочаряна.