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Пентагон разочарован решением Мадрида вывести фрегат Испании из состава боевой группы США


Пентагон разочарован решением правительства Испании окончательно вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln. Как передает Арменпресс, об этом агентству EFE сообщила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

В мае власти королевства объявили, что вывод судна из состава боевой группы, отправленной на Ближний Восток, связан с тем, что США изменили первоначальную миссию. Изначально речь шла о временном решении в связи с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Как передавала газета El Pais, фрегат сделал за это время остановку в портах Индии и Омана в ожидании, что боевая группа продолжит свой путь. В связи с тем, что напряженность в Персидском заливе не ослабевает, Минобороны Испании решило, что "Мендес Нуньес" отправится по своему маршруту самостоятельно.




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