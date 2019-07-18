Число уголовных дел коррупционного характера в Армавирской области увеличилось на 35,5%

В прокуратуре Армавирской области подведены итоги работ областных структур правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений на территории области за первое полугодие 2019 года, уголовному преследованию и восстановлению ущерба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

При подведении итогов было зафиксировано, что за указанный период под процессуальным контролем прокуроров прокуратуры Армавирской области в производстве органов уголовного преследования было рассмотрено 61 уголовное дело коррупционного характера, вместо 45 за тот же период прошлого года. То есть количество уголовных дел, расследуемых в производстве, увеличилось на 35,5%. Из указанных уголовных дел 42 возбуждены на основании сообщений физических и юридических лиц, 3 – сообщений СМИ, а 16 - органа дознания, следователя, прокурора, суда, судьи - по фактам, выявленным при осуществлении ими своих полномочий. По указанным уголовным делам 14 должностных лиц подверглись уголовному преследованию. 7 из них являются директорами общеобразовательных школ области, в частности, сел Айгеван, Ацик, Беркашат, Ленуги и Баграмян, школы искусств Мецамора и Колледжа Эчмиадзина, некоторые обвиняются в получении взятки, другие - в преступных деяниях по хищению или растрате.

Остальные 7 лиц, подвергшихся уголовному преследованию, являются главами сельских общин Мргастан, Айтаг, Тароник, Зартонк, Мргашат, Баграмян, Армавир. Они обвиняются в совершении видимых хищений, злоупотреблении должностными полномочиями, совершении служебного подлога.

За указанный период в суде было рассмотрено и по обвинительному приговору завершено 6 дел по отношению к 7 лицам, что вдвое больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Ущерб, нанесенный государству по уголовным делам, возбужденным и завершенным уголовным делам о преступлениях коррупционного характера за первое полугодие 2019 года, составил около 12 млн драмов, что полностью восстановлено. Для сравнения отметим, что нанесенный ущерб примерно на 1 млн драмов больше, чем размер ущерба, обнаруженного за весь 2018 год. С точки зрения восстановления причиненного ущерба первое полугодие 2019 года было на 63% эффективнее по сравнению с прошлым годом.

В ходе расследования указанных коррупционных уголовных дел установлены обстоятельства, способствующие совершению преступления, и по их устранению приняты меры прокурорского воздействия. В частности, были представлены 4 ходатайства, в результате обсуждения которых директора двух школ были освобождены от занимаемой должности.