СМИ: число жертв поджога студии аниме в Киото возросло до 23

Спасатели обнаружили тела еще 10 человек при обследовании в японском городе Киото здания студии по производству аниме, где произошел сильный пожар.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Ранее удалось извлечь тела 12 погибших. Еще 36 пострадали, из них один умер в больнице. Таким образом, общее число жертв пожара достигло 23.

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно.

По поступающей информации, пожар произошел из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди.