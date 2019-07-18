Авинян пригласил руководителя программы развития ООН принять участие в ИТ-форуме “WCIT-2019”

Вице-премьер РА Тигран Авинян обсудил с управляющим программы развития ООН Акимом Штайнером возможности расширения сотрудничества. Как передает «Арменпресс», Авинян в беседе со Штайнером в штаб-квартире ООН отметил, что Армения придает большое значение масштабному и эффективному взаимодействию с ПРООН.

“Учитывая повестку реформ правительства, Армения желает расширить сотрудничество с ПРООН и вовлечься в более амбициозные программы. Реформы общественного управления, оцифровка и программа “Работай, Армения” выделены в качестве инициатив, в реализации которых Армения надеется получить дополнительную поддержку ПРООН”, - отметил Авинян. По его словам, внедрение принципов Повестки 2030 года и осуществление целей устойчивого развития (ЦУР) является важным инструментом в контексте амбициозных реформ, инициированных правительством. При этом Повестка дня - 2030 и ЦУР могут сыграть направляющую роль в Стратегии долгосрочного развития Армении.

Аким Штайнер отметил, что в ходе составления рамочного документа развития страны, разрабатываемого в настоящее время, планируется затронуть направления сотрудничества с Арменией.

Стороны отметили важность роли национального инновационного центра Целей устойчивого развития в реформах общественного управления, развитии возможностей и стимулировании инновационных решений.

Тигран Авинян коснулся также предстоящего в Ереване 23-го Всемирного форума по информационным технологиям и пригласил Акима Штайнера принять участие в мероприятии.

“WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг (WITSA). Форум организует Союз предприятий передовых технологий.