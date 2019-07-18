В некоторых частях Армении в ближайшие дни ожидается высокий риск возникновения пожаров

В ближайшие 5 дней в Армении в долинах и предгорных районах ожидается высокий риск возникновения пожаров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении. Днем 18-го, 19-го июля в отдельных местах, 23-го в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. С 20 по 22 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 21-го июля повысится на 2 - 3 градуса, днем 23-го понизится на столько же.

В Ереване днем 18-го, с 19 по22 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 23-го в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой.