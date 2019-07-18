Ремонтируется межгосударственная автотрасса Ереван – Севан - Иджеван - армяно- азербайджанская границ

Начались работы по среднему ремонту участка автодороги межгосударственного значения Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориальное управления и инфраструктур, работы осуществляет ООО “ААБ проект”.

В рамках работ по среднему ремонту осуществляется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ремонт ям, выравнивание и укладка мелкозернистого асфальтобетонного покрытия.

“Для обеспечения безопасного движения указанный ремонтный участок дороги будет оборудован соответствующими дорожными знаками. Мы приносим извинения водителям за причиненные неудобства и призываем соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.