Президент Армен Саркисян принял премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян

Президент Республики Армения Армен Саркисян 18 июля принял премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Гледис Береджиклян, находящуюся в Армении с частным визитом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит госпожи Береджиклян на родину и высоко оценил ее деятельность во имя признания Геноцида армян и права Арцаха на самоопределение.

Парламент Нового Южного Уэльса еще в 1997 году принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.

Глэдис Береджиклян сказала, что, будучи внучкой пережившего Геноцид армян и посетив Армению, она гордится своим армянским происхождением и своими корнями. Она выразила надежду, что в каждый следующий визит будет видеть Армению более развитой.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Арменией и крупнейшим штатом Австралии - Новым Южным Уэльсом, говорили также и об армянской общине Австралии и ее роли.