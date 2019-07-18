В ООН оценили объем торговли метамфетамином в Юго-Восточной Азии в $30-60 млрд

Транснациональные преступные синдикаты становятся все более влиятельными в Юго-Восточной Азии, а прибыль, получаемая ими от незаконной деятельности, достигла беспрецедентных объемов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в представленном в четверг в Клубе иностранных журналистов Таиланда докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Подобные группы приносят прибыль в десятки миллиардов долларов каждый год из-за растущей торговли наркотиками, контрафактными товарами и медикаментами, видами дикой природы и древесиной, а также контрабанды людей. В докладе отмечается увеличение производства метамфетамина в Мьянме и его распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По информации ООН, объем торговли этим наркотиком в прошлом году составил от $30,3 млрд до $61,4 млрд, в 2013 году этот показатель составлял $15 млрд. Вместе с тем рынок героина в регионе оценивается в $10,3 млрд.

Специалисты уверены, что самые ценные рынки для реализации запрещенных наркотических веществ находятся в Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее. Порядка 12,4 млн потребителей наркотиков проживают в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. В прошлом году они потребили около 320 т чистого метамфетамина, что, по оценкам экспертов, составляет основную массу в промышленных лабораториях на севере Мьянмы.