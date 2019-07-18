В Ереване будет Национальный стадион: уже есть инвестор

Национальный стадион, который будет построен в Ереване, будет соответствовать международным стандартам и разместит около 35-40 тысяч зрителе. Как передает «Арменпресс», об этом в Facebook сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Геворг Лорецян.

“Еще в конце апреля я был в США, чтобы на месте вести переговоры с потенциальным инвестором. Американский инвестор уже составил официальное предложение и направил его в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. Инвестор готов вложить до 300 млн долларов в строительство в Армении стадиона 4-ой категории УЕФА. Стадион будет иметь около 35-40 тысяч мест, удовлетворит самым высоким международным стандартам”, - сказал Лорецян.

Он подчеркнул, что стадион будет построен на территории общины Ереван, так как иметь стадион 4-ой категории за пределами Еревана, означает не иметь возможности принимать матчи на самом высоком уровне, такие как европейский финал или матчи чемпионата Европы.