В Армении хотят разработать типовую модель благоустройства территорий вокруг достопримечательностей

Правительство выделило Комитету по туризму Министерства экономики 105 млн драмов для решения двух приоритетных задач сферы туризма, которые предусматривают развитие инфраструктур и осуществление маркетинговой политики сферы.

Как передает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что планируется разработать типовую модель благоустройства территорий, прилегающих к достопримечательным местам. В соответствии с этим, будут выделены зоны общинной торговли, будут построены одинаковые павильоны для жителей общины, осуществляющих продажу, будет благоустроена и отмечена автостоянка, а также будет установлен формат стоянки въезда и выезда машин”, - сказал министр.

Выделение было осуществлено посредством сбережений Министерства экономики.