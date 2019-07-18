В Армении хотят разработать типовую модель благоустройства территорий вокруг достопримечательностей
Правительство выделило Комитету по туризму Министерства экономики 105 млн драмов для решения двух приоритетных задач сферы туризма, которые предусматривают развитие инфраструктур и осуществление маркетинговой политики сферы.
Как передает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что планируется разработать типовую модель благоустройства территорий, прилегающих к достопримечательным местам. В соответствии с этим, будут выделены зоны общинной торговли, будут построены одинаковые павильоны для жителей общины, осуществляющих продажу, будет благоустроена и отмечена автостоянка, а также будет установлен формат стоянки въезда и выезда машин”, - сказал министр.
Выделение было осуществлено посредством сбережений Министерства экономики.
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