Армения в Вашингтоне принимает участие в конференции, посвященной религиозной свободе

Вашингтон встречает министров иностранных дел около ста стран, которые в столице США вместе с людьми, пережившими религиозные преследования и нападения, примут участие в конференции, посвященной религиозной свободе. В числе участников и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, глава внешнеполитического ведомства Армении на конференции выступит с речью.

17 июля Зограб Мнацаканян встретился с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером, на встрече были обсуждены отношения между США и Арменией, а также вопросы, связанные с защитой религиозных меньшинств, в частности христиан Ближнего Востока. Госсекретарь США Майк Помпео и посол США по вопросам религиозных свобод Сэм Браунбек подчеркнули, что основная цель конференции по религиозным свободам в Вашингтоне - объединить деятелей разных вероисповеданий против религиозных преследований и нападений.

“Все люди в мире должны свободно исповедовать свою веру - в своем доме, в святынях, в общественных места”, - отметил глава МИД США. Со свидетельствами выступили пережившие религиозные преследования и нападения. Среди них и езидская правозащитница Надя Мурад, которая была захвачена экстремистской группировкой ИГИЛ в северном Ираке.

“История и исследования учат нас тому, что время от времени происходят геноцидальные действия”, - заявила Мурад.

Ямини Равидра, пережившая нападение на христианскую церковь в Шри-Ланке в дни Пасхальных праздников, отмечает, что после нападения их христианская община живет в атмосфере страха. Другой выживший Фарид Ахмед, чья жена погибла в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии, отметил, что его религия научила его прощать убийц.

Пережившие нападения на религиозной почве подчеркивают, что трагедия объединила их против ненависти и нетерпимости.