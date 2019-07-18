В Доме-музее Спендиаряна гостили 30 жителей Норкского дома-интерната

Уже давно, учитывая требования и ожидания общественности, в каких-то случаях даже формируя их, музеи расширили рамки своей деятельности.

Одним из последователей этому принципу является дом-музей Александра Спендиаряна, где в очередной раз был организован новый проект - специальный визит-концерт для пожилых людей. В рамках проекта в доме великого симфониста гостили 30 жителей Норкского дома-интерната. Целью было организовать для них интеллектуальное времяпрепровождение, сделать их будни необычнее, с новой информацией и музыкой, а также расширение и продолжение программ, осуществляемых в Доме-музее для различных возрастных и социальных групп.

“Сколько всего Спендиарян сделал для армян, я узнала много нового. Очень хорошо обо всем рассказали. Я очень благодарна”, - как передает «Арменпресс», так сформулировала свои впечатления госпожа Виолетта.

“Маленький прекрасный музей с молодыми сотрудниками. Они вместе с молодыми музыкантами устроили для нас праздничный день” - выразил мнение господин Акоп.

“Я так благодарен за все увиденное и услышанное. Спасибо всем организаторам. Какие хорошие и талантливые дети у нас, очень хорошо спели. Молодцы! ", - заключил г-н Гагик.

К инициативе присоединились вокально-инструментальный квартет “Костер”, вокальная группа “Gaspary's Artists”(художественный руководитель Налли Гаспарян) и музыкант певица Анушик Степанян. Непосредственная и действенная реакция дирекции Норкского дома-интерната не запоздала.

Директор Дома-музея Марине Отарян отметила: “Дом-музей осуществлял подобные проекты в разные времена, очередной стал возможным при частной поддержке. Совместные усилия всегда дают хороший результат. Мы должны продолжить и попытаться сделать нашу деятельность более многосторонней, способствовать вовлечению в культурную жизнь разных возрастных и социальных групп.

“Побывав в походном клубе “Костер”, мы сблизились. Со временем пение вокруг костра автоматически превратило нас в вокально-инструментальный квартет. Уже три года мы существуем и поем по разным поводам. А выступление в Доме-музее для пожилых людей было подарком, ведь мы способствовали созданию веселого настроения. Мы благодарны за такую возможность”, - отметила флейтистка группы, Арус Погосян, обеспечившая концертную часть.

Художественный руководитель вокальной группы “Gaspary's Artists” Нелли Гаспарян назвала честью их участие в благотворительной программе. “Каждый из нас обязан активно поддерживать связь между поколениями и способствовать обогащению деятельности культурных учреждений. Так что для нас было хорошим поводом принять участие в этой программе”.

Нана Петросян