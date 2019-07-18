Борцу Давиду Овасапяну дана отсрочка от обязательной военной службы

По решению правительства, 19-летнему Давиду Романовичу Овасапяну, который занимается греко-римской борьбой, будет предоставлена отсрочка от летнего призыва 2019 года в рядовой состав на обязательную военную службу до летнего призыва 2023 года.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, необходимо обеспечить непрерывность тренировочного процесса лучших спортсменов сборных команд Армении, для непрерывного развития физической культуры и спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов, высоких спортивных достижений.

“Участие в международных соревнованиях - неотъемлемая часть развития спорта. Армения является членом Всемирного олимпийского движения, и спортсмены, показавшие более высокие результаты на международных соревнованиях, летних и зимних Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, Всемирных Универсиадах, международных турнирах, высоко держат спортивную честь и авторитет нашего государства.

Последовательное повышение спортивных результатов - организованный процесс, который будет прерван и нарушен, если спортсмены, интенсивно тренировавшиеся в юношеском и молодежном возрасте и продемонстрировавшие определенный высокий результат, не получат отсрочки от обязательной воинской службы”, - говорится в обосновании.