Армения показала миру, что такое реальная демократия: конгрессмен США

Армяно-американские отношения имеют серьезный потенциал для развития.

Об этом в интервью “Голосу Америки” заявила конгрессмен США ТиДжей Кокс, автор принятого на прошлой неделе в Палате представителей изменения законопроекта о предоставлении американской помощи Нагорному Карабаху.

По словам конгрессмена, бархатная революция открыла перед Арменией новые перспективы развития. “Армения показала всему миру, что такое реальная демократия”. ТиДжей Кокс, представитель города Фресно в Конгрессе США, давно знакома с Арменией, с тех времен, когда в зоне бедствия строились дома для людей, пострадавших от землетрясения 1988 года. Тепло, полученное от армян в эти дни, по словам конгрессмена, осталось в ее сердце до сих пор. Сегодняшняя Армения, однако, является страной с совершенно другими, более широкими перспективами. “Мирная смена власти в Армении была очень впечатляющей, это был голос народа, который стал слышимым и привел к мирной смене власти, и сегодня сотрудничество с этим правительством мы считаем честью”.

Как сообщает «Арменпресс», новые перспективы сотрудничества с Арменией, вступившей на демократический путь, видит также и конгрессмен Джуди Чу. “Я действительно горжусь Арменией, поскольку эта страна сумела добиться больших перемен посредством демократического процесса, мирным путем, доказав, что демократия действительно действует. Уверен, что мы должны продолжить нашу поддержку Армении”. По словам конгрессмена, другим вопросом повестки армяно-американских отношений является признание факта Геноцида армян со стороны США.