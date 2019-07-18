Страны Евросоюза должны выработать более солидарный подход к решению проблемы мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил журналистам еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос перед началом неформальной встречи глав МВД стран ЕС, которая открывается в четверг в Хельсинки.

"Я призову все страны от лица ЕС продемонстрировать больше солидарности. Мы не можем от случая к случаю решать такие вопросы, нам нужны более долгосрочные решения", - подчеркнул он.

По его словам, цель заключается не в том, чтобы "принудить страны к солидарности, а в том, чтобы убедить их" выступать единым фронтом по проблеме прибытия беженцев в ЕС.