Умный город: в Армении состоится первый международный конкурс Robotex Armenia

Союз предприятий передовых технологий (СППТ) стал членом Международного объединения Robotex. Последнее консолидирует около 50 стран, которые ведут деятельность по развитию роботостроительной отрасли, в том числе США, Китай, Индия, Греция, Эстония, Колумбия и ряд других стран. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СППТ, в результате сотрудничества 9 ноября этого года СППТ организует первый в Армении Международный конкурс Robotex Armenia, в котором примут участие как инженерные лаборатории “Армат”, страны-члены Международного объединения Robotex, так и заинтересованные в этой сфере лица и компании. Он пройдет под названием “Умный город”.

“Союз поставил цель превратить Армению в центр конкурсов автоматических роботов, и в этом плане, для того, чтобы сделать нашу страну узнаваемой, приглашает в Армению мировые конкурсы этой сфере. В этот раз - это конкурс Robotex”, - отметил исполнительный директор СППТ Карен Варданян.

Целью конкурса является поощрение интереса к робототехнике, программированию и дизайну, развитие робототехники и инженерного мышления.

Помимо того, что проведение международного конкурса высокого уровня будет большим опытом и источником воодушевления для молодых людей, занимающихся роботостроением. Это значительная платформа, на которой люди, занимающиеся роботостроением и программированием, могут представить свои навыки, способности и знания.