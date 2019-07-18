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СМИ: на Сицилии изъяли девять тонн марихуаны


Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) провели операцию против незаконного оборота наркотиков и изъяли около 9 тонн марихуаны в сицилийской провинции Катания. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство ANSA.

Как отметили стражи порядка, стоимость такого количества наркотиков на черном рынке составляет более €20 млн. О каких-либо задержаниях пока не сообщалось.

 




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