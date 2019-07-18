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По решению ЗПЧ в Иджеван с особым поручением командирована рабочая группа


 По решению омбудсмена, в город Иджеван Тавушской области, в связи с создавшейся ситуацией, с особым поручением была командирована рабочая группа. Как сообщили «Арменпресс» в офисе омбудсмена, командировка обусловлена необходимостью на месте ознакомиться с ситуацией и обеспечить гарантию прав человека.

“Вчера всю ночь под непосредственным руководством омбудсмена проведилось исследование ситуации, были обсуждены поступающие на горячую линию жалобы, а также были предоставлены консультации гражданам. Любой вопрос должен быть решен на основе верховенства права в условиях солидарности и исключения какого-либо насилия. В рамках полномочий омбудсмена будут предприняты все необходимые шаги”, - говорится в сообщении.




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