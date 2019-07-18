Под видом творога в детские дома и дома-интернаты поставлялась другая продукция

Министерство труда и социальных вопросов РА направило на экспертизу творог и масло, поставляемые ООО “ДЕАГА” учреждениям, действующим в подчинении министерства.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, по результатам экспертизы, проведенной лабораторией “Стандарт диалог”, выяснилось, что продукция, поставляемая учреждениям под видом творога, не только не соответствовала требованиям технической характеристики договора о поставке товаров между министерством и ООО, но и по своим качественным характеристикам сильно отличалась от принятых нормативов.

После получения результатов экспертизы, Министерство труда и социальных вопросов проследила за тем, чтобы в течение одного дня продукция, поставляемая учреждениям, была заменена творогом, соответствующим требованиям технической характеристики.

Кроме того, министерство планирует применить в отношении ООО “ДЕАГА” все предусмотренные договором санкции.

Отметим, что данная компания осуществляла поставку в детдом имени Мари Измирлян, в Центр содействия детям “Затик”, в Ереванский Дом ребенка, в Норкский дом-интернат, в Ереванский дом-интернат N1 и в Центр по уходу за лицами с проблемами психического здоровья “Дзорак”.