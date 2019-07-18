Незаконные вырубки будут приостановлены со всей решимостью: Пашинян

Незаконные вырубки будут приостановлены со всей решимостью. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Виновные во вчерашнем случае, а также организаторы незаконных рубок должны быть наказаны со всей строгостью”, - отметил Никол Пашинян.

17 июля в Иджеване между перекрывшими дорогу гражданами и полицейскими произошли столкновения, в результате которых были ранены сотрудники полиции и граждане. Со вчерашнего дня в Иджеване находятся начальник полиции Валерий Осипян и сотрудники различных подразделений полиции.