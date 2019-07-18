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Начался рабочий визит Заре Синаняна в Москву


Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян 18 июля с рабочим визитом выехал в Москву. Как сообщили «Арменпресс» в офисе верховного комиссара по делам диаспоры, это первый визит верховного комиссара в диаспору, и он продлится 5 дней.

В ходе визита запланированы встречи с представителями общинных структур и организаций, деловых, культурных и церковных кругов и с частными лицами.




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