Начался рабочий визит Заре Синаняна в Москву

Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян 18 июля с рабочим визитом выехал в Москву. Как сообщили «Арменпресс» в офисе верховного комиссара по делам диаспоры, это первый визит верховного комиссара в диаспору, и он продлится 5 дней.

В ходе визита запланированы встречи с представителями общинных структур и организаций, деловых, культурных и церковных кругов и с частными лицами.