В Константинопольском патриархате стали известны имена членов инициативного органа

17 июля в патриархате состоялось Церковное собрание с целью организации процесса избрания 85-го патриарха армянской патриархии Константинополя. Как сообщили «Арменпресс» в Константинопольском патриархате, заседание вел избранный местоблюститель Патриарха епископ Саак Машалян. В ходе собрания, в котором приняли участие представители общинных и районных органов, были избраны члены инициативного органа.

В результате тайного голосования были избраны 15 членов инициативного орган: Сарвен Сертшимшек, Саро Пенклеан, Саргис Чавушоглу, Хосров Келедавитоглу, Минас Аслан, Арет Кореян, Тамар Карасун, Назарет Эозсахакян, Лена Ениеоркан, Григор Теошемечян, Седрак Давутоглу, Селинда Доган, Севан Свачоглу, Карпис Тураслан, Валия Хечиноглу. Еще два члена были добавлены Патриаршим престолом - старший священник Корюн Фенерчян и иерей Усик Херкелиан.

Именно этот инициативный орган будет отвечать за организацию процесса выборов нового патриарха.

В Стамбуле 8 марта на 62-м году жизни скончался армянский патриарх Константинопольский Месроп Мутафян. Он занимал пост армянского патриарха Константинополя с 1998 года.

Только после смерти Мутафяна турецкие власти разрешили начать процесс избрания нового патриарха. В начале июля Церковное собрание избрало местоблюстителя патриарха епископа Саака Машаляна, который и будет руководить всем избирательным процессом.