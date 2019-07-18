CNN: США изучают идею помочь оппозиции Венесуэлы за счет поддержки Центральной Америки

Госдепартамент подтвердил, что изучает возможность перенаправления оппозиции в Венесуэле части средств, предназначенных для оказания помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Помощь этим трем государствам по гуманитарной линии в любом случае не будет затронута. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

"Мы во взаимодействии с Конгрессом США изучаем вопрос перенаправления части фондов на продвижение демократии в Венесуэле, включая поддержку временного правительства [лидера оппозиции Хуана] Гуайдо", - приводит телекомпания поступившее в ее распоряжение заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Как сообщала ранее газета Los Angeles Times, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует перенаправить около $42 млн, предназначавшихся странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, на поддержку оппозиции в Венесуэле.