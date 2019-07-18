Тигран Авинян встретился с известным армянским благотворителем Асо Тавитяном

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 16 июля провел рабочую встречу с известным армянским благотворителем Асо Тавитяном. На встрече присутствовали также и президент корпорации “Carnegie” Вардан Грегорян, бывший президент страховой компании “Metlife” Стивен Кандарян и исполнительный директор компании “Insight Venture Partners” Питер Собилофф.

Как передает «Арменпресс», об этом Тигран Авинян написал на своей странице в Facebook.

“По просьбе моих собеседников я подробно остановился на повестке экономической реформы РА, видении развития, приоритетах правительства и существующих вызовах. Учитывая значительный вклад Фонда Тавитяна и лично Асо Тавитяна в дело обучения будущих лидеров для Армении, а также достигнутые им успехи в сфере ИТ, я вручил господину Тавитяну свидетельство о присвоении звания почетного доктора ГИУА, присвоенное ему по решению Ученого совета ГИУА“, - написал Тигран Авинян.